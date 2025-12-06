Bigg Boss ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..! ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌.. ಬೇಸರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Bigg Boss today elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್.. ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಈಗಾಗಲೇ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ 13 ನೇ ವಾರ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಶೋ ಆಘಾತಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ವಾರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರ, ತನುಜಾ, ಡೆಮನ್ ಪವನ್, ಭರಣಿ, ಸಂಜನಾ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಿತು ಚೌಧರಿ ಎಂಬ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾನದಲ್ಲೂ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಈ ವಾರ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲಿಗೆ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರಿತು ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿತು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಸಿಂಪತಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಾರ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ಭರಣಿ ಕೂಡ ಈ ವಾರ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.