ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ನೀರಿನ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ! ಕೆಜಿ ತಂದ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ಯಾರು ಇರೊಲ್ಲ

River in India for free gold: ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅಡಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನದಿ ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
 
Subansiri River: ಸುಬನ್ಸಿರಿ ನದಿಯನ್ನು "ಚಿನ್ನದ ನದಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಗೂ ಅದರ ದಡದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.   

ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಸುವರ್ಣ' (ಚಿನ್ನ) ಮತ್ತು 'ಸಿರಿ' (ಹರಿವು) ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹೋಮ್ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು.  

ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂಡೆಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.   

ಹಿಂದೆ, "ಸೊನೊವಾಲ್ ಕಚಾರಿಗಳು" ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು ನದಿಯ ಮರಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು.   

ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು ರಾಜರಿಗೆ ಕಪ್ಪವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯವು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.  

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.   

ಈ ನದಿಯು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ.   

ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಸುಬನ್ಸಿರಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್‌ಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.  

