Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಭವಿಷ್ಯ!

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಭವಿಷ್ಯ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:26 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Robin Uthappa predicts Suryakumar Yadav: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
 

1/6

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ಗೇಟ್‌ ಓಪನ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆದು ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

3/6

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

4/6

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ.  

5/6

2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್‌, ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಮೆಂಟರ್‌ ಅಥವಾ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

6/6

ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊಸ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಪ್ರಬಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು.! ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
Jayadeva Hospital15 min ago
2
NEET 20261 hr ago
3
Gruhalakshmi Scheme1 hr ago
4
NEET re-Exam1 hr ago
5
Bengaluru Live-In Murder Case1 hr ago