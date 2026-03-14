ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್

Kirataka 2: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಕಿರಾತಕ 2ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಾತಕ-2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 'ಕಿರಾತಕ 2' ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಆಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿರಾತಕ-2 ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು,ಖುದ್ದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು,ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕಿರಾತಕ ಮೂವಿಯ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದರ ಪ್ರಭಾವೋ ಏನೋ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿರಾತಕ-2 ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಂಡ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತ ಅವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿರಾತಕ-2ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಅದರಲೂ ಯಶ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿತಂದಿದೆ.