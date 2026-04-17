ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!

Rohit Sharma vs Hardik Pandya: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಮನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಆಗೋಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಾದರೂ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹಲವಾರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೂಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಬೂಮ್ರಾಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬೇಸರವಾದರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಈಗ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬನದ್ದೇ, ಇಡೀ ತಂಡದ್ದೇ ಎನ್ನುವುದು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 195 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮನ್ ಧೀರ್ 50 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು 10 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಇರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.