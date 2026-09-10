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2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ.. ಮೌನ ಮುರಿದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Written ByBhimappa
Published: Sep 10, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:57 PM IST
ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪವಿಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Rohit Sharma Breaks Silence: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪವಿಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು T20 ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.   

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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ವತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

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2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕುರಿತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.     

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ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್‌ ಫೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ದೂರ ಇದೆ. ಆಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ, 2024ರಂತೆ ಬಸ್‌ ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್‌ ಸೈಕಿಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 138 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.   

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 27 ರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿದ್ದಾರೆ.   

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