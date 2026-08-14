Rohit Sharma Mumbai Indians coaching: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಕಂಡ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ನಂತರ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೋಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಬಹುದು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಾದ MI ಮತ್ತು RCB ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.