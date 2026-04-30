Rohit Sharma net worth : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು ತಮ್ಮ 38ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್, ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಡೆಯುವ ಅರಸ..
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ರೋಹಿತ್, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹233 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸವೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹195 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಡಾಸ್, ಸಿಯೆಟ್, ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ 11 ನಂತಹ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹5 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಅರಮನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಹುಜಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 29ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.. 6,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮನಮೋಹಕ ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಬಳಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದೆ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ, ₹4.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ5 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2023ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಗೌರವವಾದ 'ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ 264 ರನ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,301 ರನ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 11,577 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (7) ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.