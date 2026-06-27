/ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ರೊಮೆಲು.. FIFA Round Of 32ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ!

Romelu Lukaku Achieves Historic Feat: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-1 ಅಂತರದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು (Romelu Lukaku) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ Round Of 32ಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆನಾಡದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ (Vancouver) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.
ಪಂದ್ಯದ 86ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಾಸ್ ಬಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಮಾಟ್ಸ್ ಅವರು 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ (Leandro Trossard) 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. 28 ಮತ್ತು 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಬ್ರೂಯ್ನೆ (Kevin De Bruyne) 3ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ (Elijah Just) ಅವರು ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ಯಾರು ಗೋಲು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.