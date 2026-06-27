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ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ರೊಮೆಲು.. FIFA Round Of 32ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:19 PM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-1 ಅಂತರದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು (Romelu Lukaku) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ Round Of 32ಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

Romelu Lukaku Achieves Historic Feat: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-1 ಅಂತರದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು (Romelu Lukaku) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ Round Of 32ಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
 

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ಕೆನಾಡದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ (Vancouver) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.   

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ಪಂದ್ಯದ 86ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಾಸ್‌ ಬಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್‌ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.   

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ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಮಾಟ್ಸ್ ಅವರು 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗಿದೆ.   

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ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ (Leandro Trossard) 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. 28 ಮತ್ತು 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.   

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ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಬ್ರೂಯ್ನೆ (Kevin De Bruyne) 3ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.   

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ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ (Elijah Just) ಅವರು ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ಯಾರು ಗೋಲು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.    

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