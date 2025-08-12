English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ... 87 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ

Ronaldo marriage: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ. 

 
 ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ. 

ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಐದು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದರೂ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ತನ್ನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡಾಕಾರದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ  

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಗುರವು ಅಂಡಾಕಾರದ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಂದ 41 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ 17 ಕೋಟಿಯಿಂದ 41 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಂಗುರವು 30 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2016 ರಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿನಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಜಾರ್ಜಿನಾರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ 2017 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ, ಇವಾ ಮತ್ತು ಮಾಟಿಯೊ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಲಾನಾ (2017) ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಾ (2022) ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಬೆಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅವಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕೂಡ ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.

