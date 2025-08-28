ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫುಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಈ ಬಂಗಾರ

Rose gold trending: ಸದ್ಯ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಚಿನ್ನವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಚಿನ್ನವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಭರಣವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಪದ ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಹಳದಿಯಾಗಿ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವೂ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ್ನು ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನವು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನವು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಲೋಹವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ʼಪಾಲ್ಮೊನಾಸ್ʼ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.