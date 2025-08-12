ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 75,000 ರೂ.! ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ.. ಬಿಡ್ತಿರೋ...

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೈ ತಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಆಷಾಡ, ಶ್ರಾವಣ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇಡೀ ಜೀವನದ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 916 ರ ಬದಲಿಗೆ 750 ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯಿಷಾ ರಾವ್ ಅವರ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ GIVA ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಓದುಗರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.