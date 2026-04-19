ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ'! ನಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಅವರಮ್ಮ

Roshni Walia : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ನಟಿ ರೋಶ್ನಿ ವಾಲಿಯಾ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರೋ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫ್ರೀಡಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ರೋಶ್ನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ.
ಯಾಕೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡು, ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು.. ಅಂತ ತಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪೆಗ್ ಹಾಕಲಿಲ್ವಾ? ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ.
ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ರೋಶ್ನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆ. ರೋಶ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ರೋಶ್ನಿ, 'ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್' ಅಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಪಡ್ಡೆಹೈಕ್ಳ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ರೋಶ್ನಿ ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ರೋಶ್ನಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.