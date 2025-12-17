IPL auction: 23 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ 5.20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
IPL auction: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ (23) ಅವರನ್ನು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ 5.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ, ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, ಭಾನುವಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗೇಶ್, ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ರಾಜನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮಂಗೇಶ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ 12.14 ಆಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪರಿಣಿತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿತು.
ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು 5.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗೇಶ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.