ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

204 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಯುವತಿಯರು 213 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪೈಕಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ 204 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ತಂಡ 202 ರನ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್, ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಓಪನರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 165 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಯಾಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ ಆಗಿದೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಒಟ್ಟು 377 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 523 ರನ್ಗಳನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 87 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ 79 ರನ್ಗಳು 2ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿವೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಂದ 407 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿವೆ. ಮಹಿಳಾ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.