Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಬಂಧನ.. IPL ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ವಿರದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: Apr 29, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Apr 29, 2026, 03:38 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯೆತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
1/10

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಇ- ಸಿಗರೇಟ್‌ ವಿವಾದ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್‌ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

2/10

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೈವ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇ- ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದಿರುವುದರಿಂದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ?.  

3/10

ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಿಯಾನ್ ಔಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂಥೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಬಂದರು.  

4/10

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಬಂದ ಆರ್‌ಆರ್‌ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.  

5/10

ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಇದನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6/10

ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (PECA) 2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವೇಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ಆಮದು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.   

7/10

ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್‌ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.  

8/10

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ವೇಪ್ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ.  

9/10

2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟವನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

10/10

ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪರಾಗ್ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

