English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ RBI ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೀಗಿದೆ..

ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ RBI ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೀಗಿದೆ..

Rs 500 currency notes: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಏನದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /9

Rs 500 currency notes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ "ನೋಟು ರದ್ದು" ಮತ್ತು "ಗಡುವು" ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.   

2 /9

₹500 ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ನಗದು ಅವಲಂಬಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕವನ್ನು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿವಾರಿಸಿದೆ.  

3 /9

ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು RBI ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು RBI ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.   

4 /9

ಈ ಸರಳವಾದ ನೀತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ನಂತರ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು.   

5 /9

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, RBI ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ₹500 ನೋಟುಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು.ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ನೈಜ ನಿಯಮದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೋಟು ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದೇ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.   

6 /9

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ₹500 ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಧಾರಿತ ನಕಲಿ ನೋಟು ಪತ್ತೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಮರಸ್ಯ, ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.   

7 /9

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.  

8 /9

ಎಟಿಎಂ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, RBI ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ 75% ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ 90% ಎಟಿಎಂಗಳು ₹100 ಅಥವಾ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.   

9 /9

ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.   

Rs 500 currency notes Reserve Bank of India RBI Rs 500 notes circulation Legal Tender PIB Fact Check Misinformation ATM denominations RBI 500 rupee note ban RBI 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ Indian currency ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ Viral Message ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ WhatsApp rumors ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವದಂತಿಗಳು Rs 500 Notes 500rs note fact check Fake claims is ban 500rs notes note ban news 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಟು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 500 ರು NOTE social media central government

Next Gallery

2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ