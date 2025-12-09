ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ RBI ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೀಗಿದೆ..

Rs 500 currency notes: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಏನದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Rs 500 currency notes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ "ನೋಟು ರದ್ದು" ಮತ್ತು "ಗಡುವು" ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
₹500 ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ನಗದು ಅವಲಂಬಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕವನ್ನು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿವಾರಿಸಿದೆ.
ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು RBI ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು RBI ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಸರಳವಾದ ನೀತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ನಂತರ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, RBI ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ₹500 ನೋಟುಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು.ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ನೈಜ ನಿಯಮದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೋಟು ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದೇ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ₹500 ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಧಾರಿತ ನಕಲಿ ನೋಟು ಪತ್ತೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಮರಸ್ಯ, ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.
ಎಟಿಎಂ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, RBI ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ 75% ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ 90% ಎಟಿಎಂಗಳು ₹100 ಅಥವಾ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.