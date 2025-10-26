ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ

Ruchaka Rajayoga Benefits: ಮಂಗಳವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ. ಅದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಈಗ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು 'ರುಚಕ ಯೋಗ'ವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಆಪತ್ತನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಸಹ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)