Rudra master success story: ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ʻಜೋಡಿ ನಂ.1’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜೋಡಿ ನಂ1 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು,ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ, ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪತ್ನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜದದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ದೀಯಾ ರುದ್ರ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತು. ಇದೀಗ ಇಷ್ಟೋಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗಂಡ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ