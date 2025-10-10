English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತ

Rudraksha wearing guidelines : ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
 
1 /6

Rudraksha wearing guidelines: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಣಿ ಧರಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಶರೀರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

2 /6

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಧರಿಸಿದವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೈದ್ಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಸಿಡುಬು, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /6

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮಹತ್ತರವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪು ದಾರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

4 /6

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಲು ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಶೋಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.  

5 /6

ನರ್ತಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಧರಿಸಬಾರದು.  

6 /6

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುವ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು. ಈ ವೇಳೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.  

Rudraksha Rudraksha Benefits Rudraksha rules Rudraksha for health Rudraksha spiritual significance Rudraksha wearing guidelines Rudraksha for women ರುದ್ರಾಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ನಿಯಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಧರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ

Next Gallery

ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ