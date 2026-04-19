ಜೂನಿಯರ್ NTRಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚಾಯಿ ಯೆಲ್ಲೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸುಂದರಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್.. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, NTR ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ, ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು, NTR ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಧನುಷ್ ನಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು ಸಲಾರ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈಗ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟ ಬಿಗಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಶ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪೈಪೊರ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಎ ಆರ್ ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಎದುರು ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಈ ನಟಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪೆನಿಲ್ಲ.