ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Rukmini Vasanth Salary in Kantara 1: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. 
 
Rukmini Vasanth Salary in Kantara 1: ಕನ್ನಡದ ಬೃಹತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್  ಪಡೆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಅಭಿನಯ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.  

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರದೆಯ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

 ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಪಾವತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೇ, ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಿಂದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೋಟಿ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.  

ಹಿಂದಿನ ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ ಕೇವಲ 15-20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ, 400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ, ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ.  

