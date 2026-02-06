English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?

 Rukmini Vasanth:ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಸಪ್ತಸಾರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಈಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಯ ಪುಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೈಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಅವರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ..  

ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಾಸ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ  ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..   

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ  Rapid Rashmi ಯುಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ನಟ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಅಷ್ಟೇಯಾಕೆ ಅವರು ನಾವು ಯಾರೂ ಊಹಿಸೋದುಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.    

ರಕ್ಷಿತ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಅವರು ನೋಡುವುದೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿತ್‌ ಅತಿಯಾಗಿ  ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್​ ಆಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ರುಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದೇ ವೇಳೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಅವರು ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋಂದು ಕೂಲ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ರೇಗಾಡೊದೆ ಇಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು..   

ಇನ್ನೂ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ..ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ನಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸಪ್ತಸಾಗದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ  ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ರೇಗಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ನಟರಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.  

