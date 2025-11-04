ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Winter Drink tips : ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೋಜಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಯಾವ ಮದ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ, ಟೀಯಂತಹ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮದ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ವಿಸ್ಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಚ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಿತ ವಿಸ್ಕಿಯಂತಹ ವಿಧಗಳು ಶೀತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಮ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ರಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳು ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹಿಂದೆ, ಬ್ರಾಂಡಿಯನ್ನು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಬ್ರಾಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಷ್ಣತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ.)