ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿಲ್ಲ... 42ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ 2ನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್? ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಣಿಪುರ ಮಣಿಪುಸಾ ಮಾಂಗ್ಟೆ ಚುಂಗ್ನಿಜಾಂಗ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, 2012 ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಆರು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಬಾಕ್ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇರು 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರನ್ನು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲರ್ ಅಕಾ ಓನ್ಲಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅವರ ಮಗನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಹಿತೇಶ್ ಚೌಧರಿ. ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ಹಿತೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
42 ವರ್ಷದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫಿಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಂಡಿ ಹಿತೇಶ್ ಚೌಧರಿ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.