ಶಶಿ ತರೂರ್ - ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ..! ಏನಿದು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸಂಸದರರೇ

Runjhun sharma shashi tharoor photos: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರ ರೆಲೇಷನ್ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ
ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಆರ್ಟಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುತಿದ್ದರೆ ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಿಂತು ಸಖತ್ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ತರೂರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.