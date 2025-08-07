English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಮಂತಾದು ಬರೀ ನಾಟಕ.. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ

Samantha Naga Chaitanya: ಪ್ರಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 
Samantha Naga Chaitanya Divorce: ನಾಯಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಸ್.ವಿ. ನಾಗನಾಥ್ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.  

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಾಗನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.   

ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ, ನಾಗಚೈತನ್ಯನನ್ನು ಕೆಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಾಗನಾಥ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಮಂತಾಗಿಂತ ನಾಗಚೈತನ್ಯ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಸ್.ವಿ. ನಾಗನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ, ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಾಗನಾಥ್ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.  

