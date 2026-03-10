Sachin Tendulkar praying at Ganesh temple: ಭಾರತ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದು ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಚರ್ಚೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ಸಿಂಗರ್ (Graham Bensinger) ಅವರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ (Udyan Ganesha Temple) ಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವಾಗ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥಾರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 2013ರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಜೊತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.