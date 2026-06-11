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ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ರಸ್ತೆಬದಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರೆದು‌ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 11, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:33 PM IST
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ...

white hair home remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ...

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white hair to black naturally : ರಸ್ತೆಬದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ‌ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಕೂದಲಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ನಂತರ ಅದು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದುರುವಿಕೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಸವನಪಾದ ಗಿಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು. 

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ಬಸವನಪಾದ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಸವನಪಾದ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತನ್ನಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗ್ರೈಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು, ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

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ಬಸವನಪಾದ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

TAGS:
White Hair
White hair home remedies
periwinkle leaves

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