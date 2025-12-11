ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.

Sovereign Gold Bond: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬೇಕೇ? ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. RBI ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಸರಣಿಯ ಬಾಂಡ್ಗಳ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Sovereign Gold Bond: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹಳೆಯ ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳ ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹12,801ರ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹2,954 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ 2.5% ಬಡ್ಡಿ ಸಹ ನೀಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ — ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು RBI ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಣಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯ.