English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ

Gold Buying Tips: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯ.
 
1 /7

Gold Buying Tips: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕಾಲ, ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಸೇವೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗದೇ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.  

2 /7

ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಭರಣ ತಲುಪುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂದಣಿ ತಪ್ಪಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು.  

3 /7

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುವಾಗ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಭವ ಹಲವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೇ ಮರು ಮಾರಾಟದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

4 /7

ತನಿಷ್ಕ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಸೆಂಕೋ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಜೊತೆಗೆ BIS Hallmark ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ "916" ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ "750" ಎಂಬ ಗುರುತು ಇರಲೇಬೇಕು.  

5 /7

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು Return & Exchange Policy ಓದುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಅವಧಿ ನೀಡುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

6 /7

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕ, GST, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲCharges‌ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ - ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.  

7 /7

ಕೊನೆಯಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ.  

gold jewellery Online Jewellery ONLINE SHOPPING Jewellery Gold Buying tips Online gold HALLMARK Safe Gold Purchase gold jewellery Return Policy Gold Trends ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಭರಣಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಲಹೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ರಿಟರ್ನ್ ನೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು

Next Gallery

ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..