English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

Safer Way to Invest in Gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
 
1 /7

Safer Way to Invest in Gold: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹3,760 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,33,910ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹3,450 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,22,750 ಆಗಿದೆ.  

2 /7

ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.  

3 /7

ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾದವು.  

4 /7

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಣಗಳೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

5 /7

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ತಗ್ಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

6 /7

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಸುಮಾರು ₹1,98,000ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

7 /7

ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Gold prices today gold price Telugu states gold rate Hyderabad gold rate Vijayawada 24 carat gold price 22 carat gold Price gold price weekly analysis gold price fluctuations Gold Prices In India wedding season gold demand reasons for gold price rise gold investment India Silver price today silver price per kg precious metals prices safe haven investment Gold Market Trends

Next Gallery

T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!