ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದುವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್. ಈ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಆಡಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕೇವಲ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಭಾರಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು (2) ಗಳಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 319 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 100 ರನ್ಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಅವರ 111 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಫರ್ಹಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 176 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನಾಡಿದರು. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಿವೀಸ್ ಜೋಡಿ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ 175 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.