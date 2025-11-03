English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!

Sai Pallavi’s secret crush revealed : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /5

Sai Pallavi’s secret crush revealed : ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

“ಪ್ರೇಮಂ” ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ, ನಂತರ “ಫಿದಾ” ಮತ್ತು “ಥಂಡೇಲ್” ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.  

3 /5

ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ “ರಾಮಾಯಣ” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

4 /5

ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಅವರು “NGK” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

5 /5

ಇದೀಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Sai Pallavi Surya Ramayan movie Bollywood Debut NGK Crush Sai pallavi movies Sai Pallavi News Sai Pallavi films Sai Pallavi telugu Suriya suriya movies Suriya news ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಕ್ರಷ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆಲುಗು ಸೂರ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?