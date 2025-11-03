Sai Pallavi’s secret crush revealed : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Sai Pallavi’s secret crush revealed : ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
“ಪ್ರೇಮಂ” ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ, ನಂತರ “ಫಿದಾ” ಮತ್ತು “ಥಂಡೇಲ್” ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಈಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ “ರಾಮಾಯಣ” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಅವರು “NGK” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.