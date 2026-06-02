Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಫೈನಲ್‌ ಸೋತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ RCB ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌?

ಫೈನಲ್‌ ಸೋತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ RCB ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌?

Written ByBhimappa
Published: Jun 02, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:03 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಟಿ20 ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

IND vs AFG Test Match: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಟಿ20 ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 
 

1/6

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.   

2/6

ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.  

3/6

ಜೂನ್‌ 6 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ?.   

4/6

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಶುಭಮನ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.  

5/6

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್‌ 156 ರನ್‌ಗಳ  ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.   

6/6

ಭಾರತ ತಂಡ; ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಪಂತ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಗುರ್ನೂರ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜೂನ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
Balarama days11 min ago
2
2 June 2026 kannada news29 min ago
3
Snake Egg1 hr ago
4
Indian Railways2 hrs ago
5
RailOne App2 hrs ago