RCB ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರೆಂಜ್‌, ಪರ್ಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು.. ಕನ್ನಡಿಗ?

Sai Sudharsan and Prasidh krishna: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗ್ರಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು?.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 54.21 ಸರಾರಿಯಲ್ಲಿ 759 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಫಿಫ್ಟಿ, 2 ಶತಕಗಳಿವೆ.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು. 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 65.18 ಸರಾರಿಯಲ್ಲಿ 717 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. 73 ರನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಅಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು. 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ 54.75 ಸರಾರಿಯಲ್ಲಿ 657 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಹ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿರೋದು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, 15 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 8.27 ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 25 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮರೆದಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, 8.16 ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಸ್ ಅಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 8.77 ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು.
RCB ತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೂ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಅಂತೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿತು.