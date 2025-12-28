ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಂದೆಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಟು! ರಾಜ್‌ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಲೀಂ..

Salim-Javed Kananda films: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1976 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾದ ಸಲೀಂ ಖಾನ್- ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ೧೯೭೫ ರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ' ಶೋಲೆ ' ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಭಾದುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ನಟಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ೧೯೭೬ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ' ಮತ್ತು 'ರಾಜ ನನ್ನ ರಾಜ' ಎಂಬ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದರು.
ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಚಿತ್ರವು ಸಲೀಂ-ಜಾವೇದ್ ಬರೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಜಯಮಾಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿನಯದ ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಸುಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಜೋಡಿಯ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಾಜ ನನ್ನ ರಾಜ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ವಿ. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಸಲೀಂ-ಜಾವೇದ್ ಬರೆದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾ ನನ್ನ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 25 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಿಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರಾದ ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಾದ ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..