salman ali agha controversial run out : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
39ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು, ಆಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಾಲ್ ತಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಯಿತು.
ಕ್ರೀಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲು ಬಾಗಿದರು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಿರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಔಟ್ಗಾಗಿ ಅಫೀಲು ಮಾಡಿದರು. ಬೇಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಅವರ ರನೌಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್ ಮೀರಜ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೋಪದಿಂದ ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ, ಬೌಂಡರಿಯ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 275 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.