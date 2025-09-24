Salman Khan Bodyguard: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಿರಂತರ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೇರಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಶೇರಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ನೀವು ಬೀಳುತ್ತೀರಿ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಶೇರಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೇರಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಶೇರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಶೇರಾ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಶೇರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಶೇರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.