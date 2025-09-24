English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..

Salman Khan Bodyguard: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಿರಂತರ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.. 
 
1 /5

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.    

2 /5

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೇರಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಶೇರಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ನೀವು ಬೀಳುತ್ತೀರಿ.    

3 /5

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಶೇರಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೇರಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಶೇರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..     

4 /5

ಶೇರಾ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.    

5 /5

ಶೇರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಶೇರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.     

