ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಶೆರಾ ಪುತ್ರ‌ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..

Salman Khan Bodyguard Shera: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭೈಜಾನ್ ಅಥವಾ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೇರಾ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೇರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಭೈಜಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಮಗ ಅಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೋಟೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರಂತೆ ಇರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೇರಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಶೇರಾ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಡೀ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಶೇರಾ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಶೇರಾ ತನ್ನ ಮಗ ಅಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
ಶೇರಾ ಅವರ ಮಗ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅಬೀರ್ ಕೂಡ ನಟನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಶೇರಾ ಅವರ ಮಗ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅಬೀರ್ ಕೂಡ ನಟನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..