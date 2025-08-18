English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೂ ಮುರಿದಿತ್ತು ಮೂಳೆ

Salman Khan: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಿಜವಾದ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 
Salman Khan: ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 59 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಟಿಯರು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.   

ಆದರೆ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ನಟಿಯರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ . ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಸೋಮಿ ಅಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು, 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ".  

"ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜೊತೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದನು. ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯಳ ಭುಜ ಮುರಿದನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಜೊತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ... ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ... ಏಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ." ಎಂದು ಸೋಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

"ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ... ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಟಬು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.   

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಕತ್ರಿನಾ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈಗ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

