ʼಆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ..ʼ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

Salamn Khan About His Secret Marriage: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಇದೀಗ ನಟ ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 
 
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯ ವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.. ಸದ್ಯ 58 ವರ್ಷದ ಈ ನಟ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ..     

ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.. ನಟನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವೇ ಕೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ.. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..     

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದೀಗ ನಟ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.     

ಹೌದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ..‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ..    

ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ಶಾರುಖ್‌ಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್.."ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದವು.. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವವಾಗಿಯೇ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ.. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..    

 ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು? ಎಂದು ಶಾರುಖ್‌ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ "ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆ" ಎಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಆಗ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..     

