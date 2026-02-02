English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌? 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು..

Salman Khan Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
Salman Khan Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇವೆ. 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.   

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.   

ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ ಅಸ್ಸಾಂನ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಗಿಣಿ 4' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.   

ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಮದುವೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಜಾರಿಕಾ, ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ? ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.   

