ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ..ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ..ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Salman khan net worth: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ತಂದೆ ಇದೀಗ ಆನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು..ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Blood Pressure) ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಮೆದುಳಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭಾರೀ ಅಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ..
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ 60 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ..ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ನಡುವೆ ತಂದೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..