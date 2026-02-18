English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ..ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ..ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Salman khan net worth: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ತಂದೆ ಇದೀಗ ಆನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
1 /6

ಹೌದು..ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

2 /6

ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..  

3 /6

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Blood Pressure) ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಮೆದುಳಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.   

4 /6

ಇದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಭಾರೀ ಅಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ..  

5 /6

ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ 60 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ..ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

6 /6

ಈ ನಡುವೆ ತಂದೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..   

