60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

salman khan net worth: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 29000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೆಎಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 5 ಬಿಎಚ್ಕೆ ಗೋರೈ ಬೀಚ್ ಹೌಸ್, ವರ್ಲಿ, ಕಾರ್ಟರ್ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೌನ್ಟೌನ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.