ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಬಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಬ್ಯಾಚ್ಯುಲರ್’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವು ಮದುವೆಗೆ ತಲುಪದೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು 1965ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು. 2+7 = 9 ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನೋಭಾವ ಇವರ ದುರ್ಬಲತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮೂಲಾಂಕ 9ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮದುವೆಗೆ ತಲುಪದೇ ಮುರಿದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಗಲಾಟೆ, ಜಗಳ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಪಾರ್ಟನರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ಯುಲರ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೆಯಂತೂ ಒಂದೇ—ಬಾಯಿಜಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದು.