ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..

ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /9

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಎಲಿಜಿಬಲ್‌ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.   

2 /9

ಈ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.   

3 /9

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್‌, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಸೇರಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮದವೆಯಾಗುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.   

4 /9

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಯೂಲಿಯಾ ವಂತೂರ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.   

5 /9

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ವಯಸ್ಸು ಇದೀಗ 60 ದಾಟಿದರೂ ಕೂಡ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವನೆ ಪಡೆಯುವವರ ಪೈಕಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.   

6 /9

ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ ಒಡನೆ ನೆನಪಾಗೋದು, ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ? ಎಂದು.   

7 /9

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ಪಾಲನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

8 /9

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗೆ ಉಳಿದರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

9 /9

ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬೀಯಿಂಗ್‌ ಯೂಮನ್‌ ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

