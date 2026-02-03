ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..

ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಸೇರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮದವೆಯಾಗುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಯೂಲಿಯಾ ವಂತೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಯಸ್ಸು ಇದೀಗ 60 ದಾಟಿದರೂ ಕೂಡ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವನೆ ಪಡೆಯುವವರ ಪೈಕಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ ಒಡನೆ ನೆನಪಾಗೋದು, ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ? ಎಂದು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ಪಾಲನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗೆ ಉಳಿದರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಮನ್ ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.