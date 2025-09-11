ʻಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು..ʼ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕುರಿತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Salman Khan: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಣಯವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ "ನಾನು ಅವನ ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನನಗೆ ಮೌಖಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಂದನೆ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ" ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ "ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ... ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಟೇಬಲ್ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಟೇಬಲ್ ಮುರಿದಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು" ಎಂದರು.
"ನಾನು ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಟನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗೆಳತಿಯರು ಇದ್ದರೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಎಂಬ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.