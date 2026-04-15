English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್..

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಪಂಜಾಬ್‌ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೂರರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಪಂಜಾಬ್‌ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೂರರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /9

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

2 /9

ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ  ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

3 /9

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಿಂಟಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಿಂಟಾ ಎಂದು ಎಂದು ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

4 /9

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಸಲಾನ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

5 /9

ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

6 /9

ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಡಿಟ್‌ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಕೋಚ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

7 /9

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಲು ಸುಮಧುರ ಎನಿಸುತ್ತವೆ.   

8 /9

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಇಬ್ಬರು ಚೋರಿ ಚೋರಿ ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಜಾನ್-ಎ-ಮನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ ದಿಲ್ ಜೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೇಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.   

9 /9

ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೋರ್ 1947 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಅಲಿ ಫಜಲ್, ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ.   

Next Gallery

