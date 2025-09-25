Aalim Hakim Success Story : ಈತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಅಲೀಮ್ ಹಕೀಮ್. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲೀಮ್ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂ. 18,000 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲಿಮ್ ಹಕೀಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆನಂದ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಮ್ ಹಕೀಮ್ ವರನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೌರಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಲಿಮ್ ಹಕೀಮ್ ಜೀವನ : ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಲಿಮ್ ಹಕೀಮ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಲೋರಿಯಲ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.
ಅಲೀಮ್ ಹಕೀಮ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.